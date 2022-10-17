105-летняя женщина назвала правильную диету секретом своего долголетия

Жительница Великобритании Ирен Гилберт 12 октября отпраздновала свое 105-летие. Долгожитель поделилась секретом своего здоровья, отметив правильную диету, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Она всегда считала, что необходимо есть свежие фрукты, овощи и качественное мясо. Когда тетю спрашивают, как ей удается так хорошо выглядеть, она отвечает, что дело именно в этих продуктах», - рассказала племянница 105-летней долгожительницы Салли Толсон. Женщина добавила, что с возрастом ее тетя полюбила еще и шоколад, но ест его понемногу.

Сейчас британка живет в доме престарелых в Ньюкасле. Она родилась в 1917 году, всю жизнь работала бухгалтером в компаниях Heinz и Birdseye. Гилберт воспитала двоих сыновей, у нее три внука и пять правнуков. Поздравить ее со знаменательной датой пришли многочисленные родственники. Фото: unsplash.com