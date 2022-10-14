Налог на проживание в отелях вводит Турция

Новый туристический сбор будут взимать в Турции. Это два процента от стоимости всех услуг, в том числе проживания в отелях и других объектах размещения. Эти правила начнут действовать с 1 января следующего года, пишет Hurriyet.

При этом для отдыхающих в турецких гостиницах по системе «все включено» сбор будет входить в стоимость путевки, рассказали РИА Новости эксперты отрасли.

Как объяснил гендиректор Space Travel Артур Мурадян, для российских туристов из-за нового налога туры станут дороже на несколько процентов. // Фото: pixabay.com