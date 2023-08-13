10-летний мальчик в Карелии ушел из дома и не вернулся

Полиция устанавливает местонахождение Николая Мукачева 2013 года рождения, который ушёл из дома 12 августа.

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 158 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые короткие.

Был одет: темно-фиолетовая толстовка, чёрная кепка с бело-черными квадратами спереди, с фиолетовым козырьком и рисунком фиолетового цвета (как на фото), чёрные шорты с красными вставками, белые кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Николая Мукачева, просят сообщать в полицию по телефонам: 89114152587, 89114024926.