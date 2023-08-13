13 августа 2023, 09:22
Росгвардия: за неделю – 411 выездов по тревоге
В Карелии задержали 7 человек по подозрению в совершении преступлений
Сотрудники подразделений Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 411 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 7 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщает пресс-служба Росгрвардии.
Сотрудники, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали четырех человек за административные правонарушения и 7 человек по подозрению в совершении преступлений.
Общая сумма ущерба составила более 6000 рублей. // Фото: Пресс-служба Росгвардии РК