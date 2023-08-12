Около трех часов пожарные боролись с огнем в Пряжинском районе

11 августа в 16:28 личный состав пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района привлекался для ликвидации пожара. Горело неэксплуатируемое здание в деревне Каскессельга.

На место выехали бригады из пожарных частей с. Ведлозеро, п. Эссойла и п. Пряжа. Всего девять пожарных и три единицы техники.

В 19:10 пожар был ликвидирован.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). // Фото: группа "ОПС по Пряжинскому району".