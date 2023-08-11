Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Карелии

В Сети появились кадры с места сегодняшней трагической аварии в Пудожском районе. Фотографии публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе в районе отворота на Пяльму. Автомобиль «Рено Дастер» при совершении обгона врезался во встречный мотоцикл «Сузуки».

В результате аварии погиб водитель мотоцикла. Водитель и пассажиры «Рено Дастер» пострадали. На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. // Фото: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz