11 августа 2023, 23:08
Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Карелии
В трагическом ДТП в Пудожском районе погиб мотоциклист
В Сети появились кадры с места сегодняшней трагической аварии в Пудожском районе. Фотографии публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Напомним, ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе в районе отворота на Пяльму. Автомобиль «Рено Дастер» при совершении обгона врезался во встречный мотоцикл «Сузуки».
В результате аварии погиб водитель мотоцикла. Водитель и пассажиры «Рено Дастер» пострадали. На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. // Фото: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz