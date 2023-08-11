Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

Сегодня вечером в Пудожском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, на 530-м километре федеральной трассы в районе поворота на Пяльму столкнулись автомобиль «Рено Дастер» и мотоцикл «Сузуки». По предварительным данным, причиной стал неосторожный обгон со стороны водителя «Рено».

В результате происшествия на месте погиб водитель «Сузуки». Водитель и пассажиры «Рено» госпитализированы. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev