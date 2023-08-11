За кражу из магазина мужчину заставят работать на государство

Мужчина в Олонце совершил кражу из магазина. Теперь ему придется год работать на государство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Товары злоумышленник похитил в феврале, ущерб составил больше трех тысяч рублей. Ранее 33-летний житель Олонецкого района уже был судим за порчу чужого имущества.

Вину он признал, суд вынес приговор - год принудительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства. Наказание осужденный будет отбывать в исправительном центре в Карелии // фото: freepik.com