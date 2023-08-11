Автомобиль вспыхнул на юге Карелии

Сегодня в 12:28 на пульт дежурного пожарной части №38 Сортавалы поступил сигнал о происшествии на улице Первомайской. Об этом сообщает паблик пожарной части.

Специалисты добрались до места за три минуты. Полыхал автомобиль «Опель», огонь охватил весь салон. Выяснилось, что в машине установлено газовое оборудование.

С помощью специальной пены для тушения пожар удалось ликвидировать. Транспортное средство, однако, сильно пострадало (в паблике есть фотографии с места ЧП). // Фото: freepik.com / Ilovehz