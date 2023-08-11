Школьница накупила товаров с чужой карты почти на 200 тысяч рублей

Покупки в интернет-магазине обошлись 15-летней карельской школьнице более чем в 173 тысячи рублей. Но платила девочка с чужой банковской карты, сообщили в СУ СКР по региону.

Теперь юную костомукшанку обвиняют в тайном хищении чужого имущества. Она использовала средства своей знакомой в июле текущего года.

Когда потерпевшая обнаружила отсутствие денег, она обратилась к правоохранителям. Виновницу «растраты» быстро вычислили, она признала вину и частично возместила ущерб. // фото: «Петрозаводск говорит»