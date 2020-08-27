Звезды выбирают для отдыха Карелию

Киноактриса Екатерина Копанова и биатлонист Матвей Елисеев рассказали, как хорошо отдохнули в Карелии, сообщает на своей странице в соцсети правительство республики.

Екатерина побывала на острове Кижи, вулканах Гирваса, водопаде Кивач, в Рускеале. Актриса поделилась с подписчиками удивительными воспоминаниями о том, что посещает мраморный каньон третий раз и что, конечно же, побывала на месте съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Белое солнце пустыни».

Вот кто бы мог подумать, что этот фильм тоже снимался в Карелии!

О путешествии по Карелии биатлониста Матвея Елисеева написал известный комментатор Дмитрий Губерниев. Спортсмен и его отец предпочли цивилизованному отдыху походные условия.

Отличный улов на фотографиях счастливых рыбаков. Ещё Матвей похвастался, что набрал 6 кг морошки и сварил варенье.

«Надеюсь, смогу добраться до экшн-камеры и выложить немного видео»,

– пообещал биатлонист.

На комаров никто не пожаловался. Сезон в Карелии ещё не закончен, ждём очередных фотографий!