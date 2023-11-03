Звездный стилист назвала визуально омолаживающую одежду

Звездный стилист Миранда Холдер рассказала, что есть визуально омолаживающая одежда. Об этом пишет издание The Sun.

В первую очередь специалист выделила оверсайз-пиджак, широкие джинсы и футболки с подплечниками.

Она также обратила внимание на жилеты, которые можно комбинировать с любыми изделиями.

«Омолаживающими» предметами гардероба оказались топы с пайетками, атласные юбки и крупные серьги-гвоздики.

- Откажитесь от длинных сережек и вместо этого наденьте серьги-пусеты. Чем они крупнее, тем лучше. Но никогда не сочетайте их с ожерельями,

- уточнила Холдер.

Еще собеседница издания отметила большой клатч и ботинки с высоким свободным голенищем, лучше всего – замшевые. // фото: freepik.com