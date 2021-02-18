Звездные блогеры снимут фильм о Карелии

Карелия оказалась в числе пяти регионов страны, которые победили в конкурсе на право участия в блог-туре «Россия - страна возможностей».

В Карелию приедут блогеры-миллионники и победили проекта «ТопБЛОГ», чтобы снять фильм о республике.

По сообщению паблика «Республика Карелия», гости посетят горный парк «Рускеала» и запечатлеют другие достопримечательности. В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы.

В число победителей - Челябинская и Магаданская области, Камчатский край и Коми. Также экспертный совет рекомендовал к посещению съемочной группой Севастополь. Лучших выбрали путем народного голосования в соцсетях.

Напомним, осенью 2020 года Карелию посещал известный блогер Илья Варламов. Итогом его четырехдневного пресс-тура, на который потратили более четырех миллионов рублей, стал фильм «Карелия. Россия, которой можно восхищаться». (фото ruskeala.ru)