Звезда «Универа» устроила серьезный пожар

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Лариса Баранова, исполнившая роль Лили Волковой, рассказала, что случайно сожгла баню на дачном участке своей свекрови. Историю актриса поведала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ, ее приводит «Лента.ру».

Баранова объяснила, что она растапливала баню, и что-то пошло не так. «Раз подбросила, два, три, четыре, семь, двенадцать, сорок два. Закрыла и пошла. Пошли когда мыться, уже все сгорело. Я сказала: "Это просто плохая энергия ушла"», - поделилась актриса.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что причиной возгорания стала неисправность трубы. Баней давно не пользовались, поэтому и произошел пожар. // Фото: freepik.com