Врач предупредил об опасности пива для женщин

Чрезмерное увлечение пивом может стать причиной развития рака молочной железы и женских половых органов. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, его слова приводит News.ru.

Злоупотребление пивом провоцирует изменения гормонального фона, которые негативно влияют на работу половой системы, объяснил врач. Женщины могут столкнуться с нарушениями менструального цикла, а также с проблемами с зачатием и вынашиванием ребенка. У любительниц пива в два раза выше риск развития опухолей в молочных железах и в половых органах, указал Умнов.

Доктор отметил также, что употребление пива влияет и на внешний вид женщины. Со временем она может стать похожей на мужчину. «У нее растет живот и исчезает линия талии; повышается растительность на теле; на лице лопаются капилляры, кожа становится вялой и дряблой; голос становится грубым, напоминает мужской», - перечислил симптомы врач.

Медик посоветовал женщинам полностью отказаться от пива или сократить его употребление до минимума. // Фото: unsplash.com