Доктор рассказала, как часто нужно менять мочалку для душа

Дерматолог Татьяна Егорова раскрыла правила безопасного приема душа. Слова специалиста приводит издание «Городовой».

Врач рассказала, что от мочалки стоит избавиться тогда, когда ее волокна разорвались. При этом после каждого использования мочалку необходимо тщательно промывать.

Егорова также подчеркнула, что мочалку нужно кипятить раз в две недели, если она сделана из натуральных материалов. В противном случае на ней может скопиться грибок, это может привести к появлению воспалений на коже. // Фото: unsplash.com