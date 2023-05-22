Россиянам перечислили главные источники витаминов

В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые в преддверии лета стоит обязательно добавить в рацион. Основными источниками витаминов названы рыба, свежая зелень, капуста и орехи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

К числу важных продуктов представители ведомства отнесли содержащую витамины А и D, а также омегу-3 жирную рыбу (форель, сельдь, скумбрию, треску), богатые витаминами А и Е орехи (миндаль, грецкий, кешью, фисташки), свежую молодую капусту (кладезь клетчатки, аскорбиновой кислоты, витамина U и витаминов группы В) и свежую зелень (черемшу, шпинат, укроп, щавель, рукколу).

По словам специалистов, зелень содержит витамины С, К и РР, также в ней много витаминов группы В. А в петрушке много фолиевой кислоты, что особенно важно для планирующих беременность женщин. // Фото: unsplash.com