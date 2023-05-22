Людей сожгли заживо в квартире в российском городе

В Якутске четыре человека погибли на пожаре. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, задержан 64-летний хозяин квартиры, в которой произошла трагедия, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 22 мая владелец жилья из личной неприязни к находившимся в квартире людям поджег помещение при помощи бензина и скрылся. Потерпевшие погибли от острого отравления угарным газом.

Сейчас личности погибших устанавливаются. Подозреваемый задержан, его допрашивают. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. // Фото: unsplash.com