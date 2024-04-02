Звезда «Универа» станет мамой в третий раз

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич сообщила о том, что станет матерью в третий раз. Об этом пишет «Газета.ру».

Актриса рассказала, что всегда мечтала о большой семье и хотела иметь много детей. «Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел», - сказала Хилькевич.

У артистки уже есть две дочери - им восемь и пять лет. Хилькевич отметила, что уже поделилась с детьми радостной новостью, и те обрадовались скорому пополнению в семье. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez