Россиян предупредили об опасности отказа от мяса

Телеведущие Елена Малышева и Андрей Продеус объяснили, чем грозит отказ от мяса. Слова специалистов, прозвучавшие в эфире программы «Жить здорово!» приводит «Лента.ру».

Как отметил Продеус, отказ от мяса ведет к ослаблению иммунитета. Также из-за дефицита белка человек теряет мышечную массу.

«И кости не будут получать столь необходимый строительный материал, тем более не будет нормально работать пищеварение, потому что ферменты - это тоже белковые молекулы»,

- заявил иммунолог.

Малышева добавила, что отказ от мясных продуктов также приводит к дефициту железа в организме. Железо усваивается в форме гема - в гемоглобине из мяса, подчеркнула врач. // Фото: unsplash.com / Cindie Hansen