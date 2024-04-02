Маленькая девочка утонула в ливневой канализации в российском городе

В Кузбассе шестилетняя девочка утонула в ливневой канализации. Об этом сообщает издание ngs42.ru.

По данным источника, трагедия произошла 30 марта в городе Прокопьевск. Ребенок гулял в частном секторе, при этом родственники якобы за дошкольницей не следили. В какой-то момент девочка подошла к канаве ливневки и провалилась туда. Выбраться малышка уже не смогла и погибла, нахлебавшись воды.

Правоохранители выясняют, почему канализация не была закрыта решеткой. Известно, что жители района ранее жаловались на открытый люк.

Администрация города пообещала оказать материальную помощь семье погибшего ребенка. // Фото: unsplash.com / Io & Tech