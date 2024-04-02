Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Конюхова. Ей было 92 года. О кончине актрисы сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что артистка театра и кино скончалась после продолжительной болезни.

За свою карьеру Татьяна Конюхова сыграла более 80 ролей в кино. Среди ее известных работ - «Женитьба Бальзаминова», «На златом крыльце сидели», «Карьера Димы Горина» и многие другие. // Фото: freepik.com / Mdjaff