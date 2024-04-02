02 апреля 2024, 18:32
Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
Звезда фильма «Женитьба Бальзаминова» скончалась в 92 года
Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Конюхова. Ей было 92 года. О кончине актрисы сообщили на сайте Союза кинематографистов России.
Отмечается, что артистка театра и кино скончалась после продолжительной болезни.
За свою карьеру Татьяна Конюхова сыграла более 80 ролей в кино. Среди ее известных работ - «Женитьба Бальзаминова», «На златом крыльце сидели», «Карьера Димы Горина» и многие другие. // Фото: freepik.com / Mdjaff