Звезда «Интернов» впервые станет отцом

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников впервые станет отцом. Об этом сообщает издание Peopletalk.

Отмечается, что имя будущей матери ребенка не раскрывается. Артист не афиширует свою личную жизнь.

Также указано, что артист поделился новостью с бывшим солистом группы «Отпетые мошенники» Игорем (Гариком) Богомазовым на фестивале. «Сказал, что скоро станет папой. По идее, ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря, как договорятся», - рассказал он. © «Петрозаводск говорит»