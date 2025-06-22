Маленький ребенок утонул в реке в российском регионе

В Кемеровской области четырехлетний ребенок утонул в реке. Его отец был рядом, но не спас, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, ребенок пришел с отцом на берег реки Томь 21 июня. Малыш зашел в воду и утонул. Тело мальчика спасатели нашли на дне реки.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве подозреваемого допрошен отец ребенка. © «Петрозаводск говорит»