22 июня 2025, 15:07
Маленький ребенок утонул в реке в российском регионе
На Кузбассе устанавливают обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Кемеровской области четырехлетний ребенок утонул в реке. Его отец был рядом, но не спас, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, ребенок пришел с отцом на берег реки Томь 21 июня. Малыш зашел в воду и утонул. Тело мальчика спасатели нашли на дне реки.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве подозреваемого допрошен отец ребенка. © «Петрозаводск говорит»