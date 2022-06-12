Звезда Голливуда Майкл Фассбендер попал в аварию на гонке во Франции

45-летний ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер попал в аварию во Франции, сообщает РБК. Он участвовал в дебютной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Актер выступает за команду Proton Competition.

В конце восьмого часа автомобиль звезды Голливуда Porsche 911 столкнулся с Ferrari 488 Венсана Абриля из AF Corse. Машины получили повреждения, пилоты сумели довести их до боксов и спустя некоторое время продолжили гонку. Виновным в столкновении признали Абриля. Актер и гонщик Фассбендер не пострадал.

Ранее актер попал в ДТП во время квалификации. Его автомобиль врезался в ограждение.

Участникам гонки «24 часа Ле-Мана» нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе «Сарта» длиной 13,626 километров.

Фассбендер известен зрителям по роли Магнето в фильмах о мутантах «Люди Х», также снялся в картинах «Голод», «Стив Джобс», «Прометей», «Чужой: Завет», «Макбет», «Снеговик» и другие. Актер большой поклонник «Формулы-1», участвует в гонках с 2017 года. (фото film.ru)