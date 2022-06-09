Из Яндекс.Карт убрали границы государств

В сервисе «Яндекс. Карты» решили убрать границы государств на обзорной карте мира. Акцент сделают на природных объектах, рассказали ТАСС в компании.

- В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств,

- уточнили в пресс-службе.

Обновится как веб-версия, так и мобильное приложение, изменения будут вводить «постепенно». На карте появятся реки, горы, линии полярных кругов и другие подобные объекты. // Фото: yandex.net