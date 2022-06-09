Британских и марокканского наемников в ДНР приговорили к смерти

Наемников из Великобритании и Марокко в ДНР приговорили к смертной казни. Они оказывали Вооруженным силам Украины поддержку, передает ТАСС.

Верховный суд ДНР признал виновными 48-летнего англичанина Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима.

Им вменили наемничество, насильственный захват власти, совершение преступления группой лиц. Смертную казнь в ДНР приводят в исполнение через расстрел.

Шон Пиннер был инструктором в вооруженных силах Украины, попал в плен в Мариуполе.

Эйден Аслин воевал на передовой и тоже был пленен в Мариуполе. Брагим Саадун заключил в декабре прошлого контракт с ВСУ, служил матросом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Защита иностранцев собирается обжаловать приговор. // Фото: Верховный суд ДНР