Зрители в восторге от музыкальной атмосферы фестиваля в Рускеале

Второй день международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony (6+) в разгаре.

Гостей привлекает не только программа мероприятия и блестящий состав исполнителей, но и возможность посетить уникальный памятник природы и промышленности – рукотворные мраморные карьеры, возникшие на месте мраморных разработок XVIII–XX веков.

«Программа Ruskeala Symphony интересна публике с самыми разными вкусами и самой разной музыкальной подготовкой. Место в ней находится и классической музыке, и современным композициям в классической обработке, и джазу, и этно и даже танцу»,

— сообщает пресс-служба филармонии.

Напомним, 14 июля на основной сцене в Итальянском карьере прозвучали хиты из мюзиклов и рок-опер. Среди участников второго дня - государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», джазмен Вадим Эйленкриг и его «Eilenkrig Crew», ансамбль барочной музыки «L’esprit du Vent», фольклорный ансамбль «Купалинка» из Белоруссии, пианисит Евгений Михайлов, Иван Дорджиев (испанская гитара) и Анастасия Бахтияри (танцовщица фламенко), и конечно же, музыканты Карельской государственной консерватории.

«Завершился, пожалуй, главный концерт фестиваля Виртуозы Москвы исполнили летнюю музыку Вивальди, Нино Рота Бернстайн. Виртуозно, феерично, слушатели, включая собаку, были в восторге»,

- делится впечатлениями корреспондент «Петрозаводск говорит». Артистам, аплодировали стоя.

Квартет русских народных инструментов «Четыре Четверти» встречал гостей на железнодорожной платформе «Рускеала», мужской камерный хор продолжил в акватории Мраморного каньона, а Симфонический оркестр во главе с главным дирижером Анатолием Рыбалко завершит праздник. // фото «Петрозаводск говорит»