Федеральный канал снимает документальный фильм в Карелии

В Карелии снимают документальный фильм «Призрак Великой Финляндии. Преступление без наказания». Над ним работает федеральный канал «История» вместе с федеральным архивным агентством. Фильм готовят для канала «Россия 1», сообщает ИА «Республика».

Одной из съемочных площадок стала деревня Киндасово. Здесь с конца 1941 года до весны 1944 года действовал концентрационный лагерь. О том страшном времени напоминает лишь фрагмент одной из печей.

Фильм покажут на центральных каналах в сентябре. // фото ИА «Республика»