Современное оборудование приобрели для четырех карельских музеев

В этом году четыре музея в Карелии станут еще современнее. Музей Северного Приладожья в Сортавале получит планетарный сканер для работы с особо ценными книгами и сшитыми книгами большого формата. Музей Кондопожского края закупит витрины, беспроводные микрофоны, аудиогиды для людей с ОВЗ.

В Музее изобразительных искусств Карелии появятся терминалы для самообслуживания, галерейное освещение, витрины и интерактивное оборудование. Завершается техническое оснащение медвежьегорского районного музея. Здесь установили интерактивные информационные киоски. Два из них посвящены Великой Отечественной войне: «Книга Памяти» и «Интерактивная карта боев». Третий рассказывает про «Народный календарь», знакомит посетителей с традициями, обычаями, праздниками, промыслами жителей района.

Сейчас идет техническая наладка оборудования. В музее появились просторные витрины с подсветкой, в фондохранилище обновлены стеллажи для хранения коллекций. Для сотрудников приобрели автоматизированную систему «Музей» и компьютерную технику. // фото предоставлено пресс-службой регионального министерства культуры