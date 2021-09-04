Золотой мальчик Португалии Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

36-летний нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Знаменитый футболист получил сертификат как лучший бомбардир в истории футбола на уровне сборных команд, пишет «Лента.ру».

«Приятно попасть в книгу рекордов! Попробую улучшить свой результат», - сообщил футболист в «Инстаграме».

В начале сентября Роналду оформил дубль и помог команде победить в матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Ирландии. Роналду забил 111 голов в составе сборной Португалии, за которую играет с 2003 года. (фото Angel Martinez - UEFA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, news.sportbox.ru)