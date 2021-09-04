София Юлдашева завоевала бронзу на Играх СНГ

Спортсменка из Карелии, кандидат в мастера спорта России по боксу София Юлдашева выступила в полуфинале Игр СНГ в Казани.

3 сентября представительница республики вышла на ринг в заключительной 18 паре, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

В поединке девушка уступила сопернице Есении Никишиной из тверской области. В итоге Юлдашева стала третьей. (фото на главной AberroCreative, pixabay.com)