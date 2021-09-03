03 сентября 2021, 11:46
Любителей скандинавской ходьбы пригласили в бесплатные походы
Сторонников активного образа жизни тренируют в рамках проекта «Субботняя Карельская миля RunKarjala Park»
Всех жителей Карелии, интересующихся скандинавской ходьбой, ждут на походах проекта «Субботняя Карельская миля RunKarjala Park». В школе ScandiKarjala сообщили о расписании тренировок.
Походов планируется провести несколько, они пройдут в разных районах Карелии. В частности, 4 сентября активных людей ждут в путешествии по берегу Пиньгубского залива.
Протяженность маршрута составит около шести километров по лесной тропе. Старт у остановки в Пиньгубе в 09:30.
Потом состоится поход в поселке Ковера Олонецкого района, его наметили на 11 сентября. Также в походе состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе.
19 сентября участники проекта поднимутся на Ялгору, а 25 сентября их ждет Прогулка по лесу в районе Сулажгоры. // Фото: источник