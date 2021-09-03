Любителей скандинавской ходьбы пригласили в бесплатные походы

Всех жителей Карелии, интересующихся скандинавской ходьбой, ждут на походах проекта «Субботняя Карельская миля RunKarjala Park». В школе ScandiKarjala сообщили о расписании тренировок.

Походов планируется провести несколько, они пройдут в разных районах Карелии. В частности, 4 сентября активных людей ждут в путешествии по берегу Пиньгубского залива.

Протяженность маршрута составит около шести километров по лесной тропе. Старт у остановки в Пиньгубе в 09:30.

Потом состоится поход в поселке Ковера Олонецкого района, его наметили на 11 сентября. Также в походе состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе.

19 сентября участники проекта поднимутся на Ялгору, а 25 сентября их ждет Прогулка по лесу в районе Сулажгоры. // Фото: источник