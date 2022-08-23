Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов приедет в Кондопогу

Хоккейный турнир на Кубок главы Карелии в Кондопоге стал поводом для приезда в Карелию легенды отечественного хоккея. На днях республику посетит Вячеслав Фетисов, сообщил директор училища олимпийского резерва Александр Воронов.

В играх принимает участие в том числе и команда Государственного училища олимпийского резерва «СКА-Карелия», уточнил он.

В четверг, 25 августа, победителей турнира торжественно наградят. Матч начнется в 19:00.

После пройдет церемония, в которой примет участие семикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. // Фото: «Вячеслав Фетисов | Легенда хоккея!»/ВКонтакте