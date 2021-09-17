Знакомьтесь с участниками сентября конкурса «Лето, солнце, бикини!»

Конкурс «Лето, солнце, бикини!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подходит к завершению. Сегодня мы представляем сентябрьских участников и претендентов на победу.

Голосование за лучшие кадры будет проходить в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 27 сентября, в тот же день мы объявим победителя. Мы немного изменили правила — редакция выберет лучший кадр из трёх, набравших наибольшее количество читательских голосов.

Знакомьтесь:

Елена Людовская: «Июнь. Крым. Море. Солнце»

Светлана Семёнова: «На фото 16-летняя дочь Виктория. Прекрасный отпуск мы провели с ней на греческом острове Родос. Лазурное море, историческая крепость, национальное блюдо мусака и холодный кофе фраппе покорили нас. Остались тёплые воспоминания об отдыхе, ну и, конечно, фотографии!»

Мария Ладикайнен: «Солнце, ветер, море — все это Азовское море, Коса Долгая».

Марина Ковалева: «Самый лучший отдых — в Крыму. На фото я, фотограф сын Юрик».

Екатерина Петрова: «Все жаркие дни этого лета провела на работе. Но всё же удалось вырваться на выходные к детям. Отдых у мамы, весёлые дети и энергетика реки Водла заряжают позитивом не хуже южных стран».

До 20 сентября мы ждем от вас пляжные фотографии с кратким рассказом о вашем летнем отдыхе. Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex. ru (только по этому адресу) с пометкой «Лето, солнце, бикини!». Итоги конкурса мы объявим 27 сентября.

Фото победителя месяца будет размещено в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Автор лучшего снимка получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: gold-palace.ru

