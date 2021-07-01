Портал «Петрозаводск говорит» проводит конкурс «Лето, солнце, бикини!»

Лето выдалось жарким! Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» объявляют новый фотоконкурс «Лето, солнце, бикини»! Победитель получит приз — профессиональную фотосессию.

Отдыхаете на море или на даче, а может быть, загораете на городском пляже? Фотографируйте друг друга и самих себя и отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex. ru (только по этому адресу) с пометкой «Лето, солнце, бикини!».

Напишите несколько слов о своем летнем отдыхе в Карелии или за ее пределами и не забудьте указать имя и фамилию. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Пятерка финалистов будет определяться читательским голосованием, а победителя из числа лидеров по итогам каждого месяца выберет редакция. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама».

Победитель получит приз — фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Конкурс продлится до 30 сентября 2021 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: newyou-style.ru