Знаки вечной любви снимут в Петрозаводске из-за ремонта двух мостиков

Зона отдыха у Лососинки в центре Петрозаводска преобразится в ближайшее время. У фигуры Фавна в Зарецком парке обустроят пешеходные дорожки, а смотровую площадку замостят гранитными плитами и установят скамейки, сообщил глава столицы Карелии у себя на странице «ВКонтакте». Дорожку к зданию музея «Кижи» в парке «Французский пруд» сделают более удобной для пешеходов.

Также обновят Зарецкий и Французский мосты. Рабочие восстановят бетонное основание переправ, замостят гранитной брусчаткой, укрепят откосы. Перила мостов отреставрируют, для этого снимут сотни замков, которые горожане повесили в день своей свадьбы. Владимир Любарский рассказал, как поступят с этими навесными устройствами.

«Не хотелось бы превращать все это в металлолом. Обратимся к бизнесу, вдруг найдется умелец, который сможет вскрыть замки, не ломая. После установим в парке специальный арт-объект для таких свадебных традиций и перевесим замки на него»,

- написал сити-менеджер.

На спортивной площадке вблизи Лососинки заменят искусственное покрытие и отремонтируют ограждение. Работы должны выполнить до 30 октября. Мэр также сообщил, что у города есть проект благоустройства этой территории, требующий больших вложений. Реализацию всего задуманного городские власти разбили на этапы. (фото со страницы главы города)