Часть деревьев спилят, часть пересадят ради парковки у здания судей

На набережной Гюллинга в Петрозаводске собираются убрать деревья ради парковки. О планах в своем аккаунте сообщил сити-менеджер. Точное количество зеленых насаждений, которые мешают будущей парковки у здания мировых судей, глава Петрозаводска называть не стал. По словам Владимира Любарского, в этом месте растут аварийные деревья, которые спасать не обязательно, но есть и крепкие. Вот их пересадят, пообещал мэр. Владимир Любарский написал, что у здания мировых судей появится две парковки на 40 мест.

«Дополнительные парковки необходимы здесь и с точки зрения комфорта, и с точки зрения безопасности»,

- объяснил чиновник, добавив, что на Гюллинга приезжают к мировым судьям, в МФЦ. Оба здания, по мнению главы города, востребованы.

«Обследовали каждое дерево, которое растет на месте будущих стоянок. Есть аварийные – их сохранение просто нецелесообразно. А есть деревья, которые мы обязательно пересадим», - написал Владимир Любарский, сообщив, что на планерке в мэрии обсуждали концепцию озеленения города. Суть ее проста - спилили одно аварийное дерево, как минимум одно должны посадить в этой же зоне благоустройства.

В случае с Гюллинга мэр пообещал придерживаться концепции: «Новые растения появятся между ограждением спортплощадки и парковкой». (фото со страницы главы города)