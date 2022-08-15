Чем прививают от ковида в Карелии и стоит ли бояться «просрочки»?

Текст и фото: Антонина Кябелева

В последнее время все чаще появляются тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусом в России. Прошло совсем немного времени, как были отменены ограничения, связанные с эпидемией Covid-19, граждане наконец-то сняли надоевшие маски, жизнь, казалось бы, вернулась в обычные ритмы. Неужели нас ожидает новая волна?

Об этом и о многом другом мне удалось побеседовать с эпидемиологом, специалистом минздрава Карелии Инной Рожковой. Вопросов, связанных с вакцинацией, у меня появилось немало после того, как я посетила пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе «Лотос Плаза». Врач, ведущая прием, рассказала, что вакцины «Спутник Лайт» в Карелии нет, но она ничем не отличается от первого компонента «Спутника V». Гражданин сейчас сам выбирает, делать ли ему только первый компонент «Спутника V» или идти на двухэтапную вакцинацию.

Понятно, что, когда тебе так долго внушали, что «Спутник Лайт» - это специально разработанная «легкая» вакцина для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей, а потом вдруг оказывается, что фактически это первый компонент «Спутника V» только под другим названием, то невольно возникают сомнения. К тому же появилась информация, что продлены сроки использования «Спутника V» и граждане, узнав об этом, опасаются вакцинироваться.

- Инна Игоревна, что в Карелии происходит с заболеваемостью коронавирусом? Какова сейчас ситуация?

- К сожалению, в августе мы отмечаем подъем заболеваемости. Аналогичная ситуация в России. Если в июле в республике ежедневно выявляли от 30 до 50 инфицированных, то во вторую неделю августа количество заразившихся увеличилось в два раза.

По данным Роспотребнадзора, с 8 по 14 августа в Карелии ежедневно выявляли от 90 до 108 инфицированных.

- Ваши прогнозы на сентябрь?

- Скорее всего рост заболеваемости коронавирусом продолжится. Традиционно в сентябре граждане возвращаются из отпусков и, конечно, вместе с впечатлениями привезут и вирус.

Заканчиваются школьные каникулы, в сентябре возобновляется обучение в вузах, техникумах, что также повлияет на более быстрое распространение вируса. Осенью традиционно начинается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, и коронавирус не исключение. Негативно на ситуацию влияет и то, что про необходимость вакцинации граждане стали забывать.

- Когда вакцина только появилась, то было понятно, что желательно всем вакцинироваться. За исключением случаев, когда от этого лучше воздержаться по медицинским показаниям. Сейчас ситуация иная. Многие сделали прививку и ревакцинировались, другие переболели. Сколько должно пройти времени перед очередной вакцинацией, и зависит ли это от того, человек переболел или вакцинировался?

- И минздрав России, и Роспотребнадзор рекомендуют проходить ревакцинацию каждые полгода. Если вы вакцинировались, то через полгода нужно вновь привиться. Если вы переболели, то через полгода необходимо вновь вакцинироваться даже, если вы раньше уже прививались. Пока ничего в сроках не изменилось, так как мы не можем достигнуть необходимого уровня коллективного иммунитета.

- Какой сейчас в Карелии уровень коллективного иммунитета?

- В августе уровень коллективного иммунитета снизился в Карелии до 4 процентов. Если человек не вакцинировался через полгода, то его уже не считают, и он выбывает из когорты иммунизированных. Для сравнения, максимально в республике коллективный иммунитет достигал 87 процентов. Это было в феврале 2022 года.

- Сейчас в пунктах вакцинации предлагают сделать на выбор или один компонент «Спутника V», или пройти двухэтапную вакцинацию. При этом «Спутника лайт» нигде нет. Что происходит?

- У нас в республике сейчас есть только двухкомпонентный «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак». Другие вакцины пока не поставляются. Было письмо минздрава России, в котором разрешается делать ревакцинацию первым компонентом, если человек не хочет делать двухкратную вакцинацию. Это гражданин решает самостоятельно. Первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» - это и есть «Спутник Лайт». Это одинаковая по составу вакцина. Но, надо понимать, что, если вы вводите два компонента, то защита от вируса будет надежнее.

- Тогда зачем людям столько времени морочили голову, рассказывая, что «Спутник Лайт» более мягкая вакцина, специально предназначенная для пожилых людей и тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями?

- Для меня странно слышать, что кому-то морочили голову. С самого начала никто не скрывал, что «Спутник Лайт» - это тоже самое, что и первый компонент «Гам-КОВИД-Вака». Все специалисты об этом знали. Но была поставлена задача прививать двухкомпонентной вакциной. Это было важнее для создания более надежной защиты от коронавируса. Я как эпидемиолог выскажу личное мнение. Мы впервые столкнулись с такой эпидемией. Специалисты наблюдали, как действует однокомпонентная и двухкомпонентная вакцины, причем на разные возрастные группы, сравнивали результаты. Когда вакцина «Спутник Лайт» получила регистрацию, ее рекомендовали для пожилых граждан, а также для молодых людей, так как они болели реже. Сейчас первый компонент «Спутника V» я бы рекомендовала только в качестве ревакцинации. Я и раньше «Спутник Лайт» на первичную вакцинацию никогда не рекомендовала. Лучше получить хорошую защиту сразу.

- Я все равно не понимаю, зачем нужно было регистрировать препарат, который уже зарегистрирован в качестве первого компонента и есть в производстве?

- Это связано с испытанием вакцин. Вакцины в обычное время испытывают где-то три года. В условиях эпидемии сроки испытаний были сокращены за счет того, что этапы клинических испытаний шли не друг за другом, а практически параллельно, что так же предусмотрено законодательством, причем не только в России, но и за рубежом. Вакцины уходили в оборот, но нужно было собирать информацию о том, как они действуют на большую популяцию. Оценивали и эффективность «Спутника Лайт». Ее скорее можно порекомендовать тем, кто тяжело переносит прививку.

- А сегодня вообще производится «Спутник Лайт»?

- Не знаю. В регионах «Спутника Лайт» нет.

- На днях появилась информация о том, что многие боятся вакцинироваться из-за пролонгации, то есть увеличения срока годности «Спутника V» с полугода до года. Действительно, срок годности был увеличен?

- Да. Но бояться этого не стоит. Это нормальная практика. У наших вакцин вообще нет срока годности меньше года.

Обычно у вакцин срок годности составляет 2 года. Изначально короткий срок годности был установлен из-за того, что производители перестраховывались.

- У нас в Карелии сейчас какая вакцина?

- У нас пролонгированная вакцина. Но, повторюсь, это абсолютно нормально. Меня как раз удивляло, что изначально срок годности был установлен только шесть месяцев.

- Детская вакцина в Карелии есть?

- Да, в детских поликлиниках, детских больницах есть «Спутник М», или «Гам-КОВИД-Вак-М». В детской вакцине в пять раз снижена концентрация действующего вещества. Ее рекомендуют делать детям с 12 лет. В Карелии привито сейчас 2,2 процента детей в возрасте от 12 до 17 лет. Надеюсь, что с сентября, когда закончатся каникулы, более активно пойдет процесс вакцинации детей.

- Что слышно про назальную вакцину?

- В Карелию ее пока не поставляли. Помимо назальной вакцины планируется использовать «Гам-КОВИД-Вак», но для назального применения. Для этого необходимо приобрести специальные насадки-распылители. Уже начато их производство, так что, надеюсь, скоро мы их сможем приобрести. Сейчас Минздрав России собирает у регионов информацию о существующих потребностях. Скорее всего, назальный способ вакцинирования мы сможем использовать не раньше конца этого года. Но он будет применяться только для ревакцинации. Это хороший способ и, я думаю, количество вакцинированных у нас серьезно увеличится, как только мы сможем приобрести насадки.

- Сколько сегодня жителей Карелии сделали хотя бы одну прививку от ковида?

- По нашим данным, в Карелии привито хотя бы однократно 292,6 тысячи человек. Это более 60 процентов взрослого населения республики. По плану, мы должны были привить 387,7 тысячи человек, или 80 процентов взрослых. В общем, есть, куда стремиться. Заметно, что в августе люди стали активнее вакцинироваться, возросло число тех, кто впервые сделал прививку. Мне кажется, что вакцинация от ковида превращается в обыденную процедуру. Да и страх постепенно уходит. Все-таки большинство взрослого населения уже испытали на себе прививку. Кстати, август является благоприятным временем, чтобы защитить себя от коронавируса, так как еще нет всплеска острых респираторных заболеваний, а школьники и студенты не приступили к занятиям.