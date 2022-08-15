Санаторный отдых в Карелии оказался самым дорогим на Северо-Западе

Карелия вошла в рейтинг бюджетных регионов для поездок в санатории по программе туристического кешбэка. Новый этап программы стартует 25 августа и продлится до 10 сентября.

Для расчетов бралась средняя стоимость 12-дневной путевки. Как сообщает портал санатории-россии.рф, топ-20 бюджетных регионов возглавляет три дальневосточных: Забайкальский край (37 200 руб), Амурская (40 080) и Магаданская (40 920) области. На четвертом месте – Архангельская область 40920 рублей за путевку.

Остальные регионы Северо-Запада ценами немного не дотягивают до крымских. Самый дорогой отдых предлагают здравницы Карелии ― 66 960 рублей за путевку. Для сравнения в Петербурге, как следует из рейтинга, за путевку просят 64560 рублей, В Ленобласти – 61440, в Калининградской области – 60360.

Путевки в санатории южного направления не относятся к бюджетным. Например, курорты Крыма реализуют путевки от 58 440 рублей в Керчи до 70 320 в Ялте. В Краснодарском крае здравницы запрашивали за двухнедельный отпуск 58 080 рублей в самом Краснодаре и 83 280 в Сочи. (фото unsplash.com, Spring Fed Images)