Значок «Помогаю по-доброму» вручат лучшим добровольцам в Карелии

За вклад в развитие добровольческого движения в Карелии лучшим из волонтеров вручат значок «Помогаю по-доброму».

Заявки от добровольцев и активных жителей принимают до 12 ноября, сообщили в паблике регионального министерства культуры. Достойных определит комиссия по нескольким критериям: опыт, значимость проекта для общества, участие в развитии добровольчества, личный вклад в решение социально значимых проблем, участие в проектах, направленных на информирование о добровольчестве, распространение информации о позитивном имидже добровольчества.

Значок будут вручать в торжественной обстановке. Положение можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com/ Lina Trochez