Умер актер из «Деревни Дураков», «Маски-шоу» и «Каламбур»

Актер Сергей Гладков умер в 60 лет. Об этом сообщили в группе проекта «Каламбур» ВКонтакте.

Артист был сценаристом и создателем это программы, выходившей на российском ТВ в 1996 – 2001 годах. Он также играл одного из персонажей в этой юмористической передаче.

Сегрей Гладков также запомнился зрителям по роли Мужика из «Деревни Дураков».

- Для многих его бессмертный образ Мужика из "Деревни дураков" стал символом беззаботного детства. Невосполнимая потеря. Светлая память!

– сказано в сообщении.

Артист сыграл также Сергея-неудачника в серии «Бар Каламбур», Дранкеля в рубрике «Железный капут» и мисс Бурпл в эпизодах «Крутое пике».

Сергей Гладков снимался в программе «Маски-шоу», был звукорежиссером программ на российском телевидении. В последние годы он жил в Одессе, там и умер. Причины смерти не уточняются. // фото: скриншот видео программы «Каламбур»/YouTube