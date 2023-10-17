17 октября 2023, 10:45
Памятник художнику Рериху установят в Сортавале
Внешний вид будущего памятника станет известен в ходе конкурса
В столице Северного Приладожья установят еще одну скульптуру. В Сортавале появится памятник художнику Николаю Рериху. Об этом сообщили в паблике администрации Сортавальского поселения.
На будущей центральной набережной уже подготовили бетонное основание для установки памятника. Каким будет памятник – пока не известно. Должен состояться конкурс проектов.
Семья Рериха некоторое время жила в Сортавале, посещала шхеры и Валаам. Рерих создал десятки пейзажей, посвященных Карелии, среди них «Юхинлахти», «Юхинниеми», «Сортавальские острова», «Святой остров», «Вечное ожидание» (1917 г.), «Тулола», «Карелия», «Ладога», «Зимний пейзаж» (1918 г.) и другие. // фото freepik.com