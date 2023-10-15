Карельский фотограф запечатлел часовню на острове Вороний

Карельский фотограф Илья Тимин поделился фотографиями часовни «Над крестом» и увлекательным рассказом про нее. Часовня находится на острове Вороний в Заонежье. Культовая постройка датируется XIX веком.

"Часовня расположена менее чем в десяти метрах от часовни «Рождества Иоанна Предтечи» на острове Вороний и представляет собой миниатюрное здание (2,2 х 2,3 х 1,8 м), в форме напоминающее куб с высокой двускатной кровлей, которая ранее была увенчана восьмиконечным деревянным крестом",

- рассказывает фотограф.



Часовня срублена из тесаных с двух сторон сосновых бревен, а снаружи обшита тесаной доской. Здание декорировано резными элементами - причелинами. Кровля выполнена по безгвоздевому принципу, сверху массивный конек, выбранный из цельного бревна. Подобный тип часовен часто встречается на севере и, как правило, является своеобразной часовней-пеналом. То есть здание строится для сохранения святыни - как правило, это старинный резной или расписной поклонный крест, редкая икона или другая святыня. На Вороньем острове часовня сохраняет старинный и легендарный каменный крест. Крест расписной, в технике полихромной росписи, расположен на символичном иконостасе из массивной деревянной полки.





Про крест есть много легенд. Например, что этот каменный крест приплыл к острову по воде. Или то, что во время Великой Отечественной войны финские солдаты выкинули каменный крест в воду. Но на утро следующего дня он приплыл к берегу напротив часовни.

Сама часовня имеет ценность как свидетельство многочисленных паломничеств. На стенах частично видны старые дореволюционные газеты, которыми стены были оклеены. Причина оклейки не очень понятна, возможно, чтобы по поздней местной традиции поверх газет наклеить обои. Сейчас газет на стенах почти нет, обоев нет совсем, зато открылись автографы середины и второй половины XIX века.

В целом, это очень необычно. Оставлять автографы в святом месте было не принято. Однако такое иногда встречается в труднодоступных местах, где часовня или культовая постройка могла иногда быть и убежищем во время дальнего пути. Возможно, это часть местной традиции - кто-то оставил запись и дальше это повторялось.

Одна из заметок на стене сообщает, что «Добрались до острова вброд», что может нам рассказать об уровне воды в озере в какой-то год или просто быть подтверждением, что место было известным и паломническая тропа сюда не иссякала. // Фото: Илья Тимин.