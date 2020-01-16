16 января 2020, 15:56
Злоумышленник планировал осуществить теракт в центре Хельсинки
Мужчина, самостоятельно собравший бомбу, окажется на скамье подсудимых
Злоумышленник планировал осуществить взрыв в столице Финляндии, Хельсинки. Бомба дожна была взорваться в новогоднюю ночь, рассказал корреспондент Yle.
«Хельсинкский уездный суд сегодня начал рассматривать дело о готовившемся в центре Хельсинки взрыве. По заявлению прокурора, мужчина планировал взорвать бомбу в новогоднюю ночь в месте, где много иностранцев»,
- сообщает издание.
Перед задержанием подозреваемый провел испытательный взрыв в октябре 2018 года.
Подсудимый отрицает обвинения, согласно которым он готовил совершить акт массового насилия. Мужчина, однако, признался в том, что собрал бомбу и в пьяном виде говорил о планах ее взорвать.