Злоумышленник планировал осуществить теракт в центре Хельсинки

Злоумышленник планировал осуществить взрыв в столице Финляндии, Хельсинки. Бомба дожна была взорваться в новогоднюю ночь, рассказал корреспондент Yle.

«Хельсинкский уездный суд сегодня начал рассматривать дело о готовившемся в центре Хельсинки взрыве. По заявлению прокурора, мужчина планировал взорвать бомбу в новогоднюю ночь в месте, где много иностранцев»,

- сообщает издание.

Перед задержанием подозреваемый провел испытательный взрыв в октябре 2018 года.

Подсудимый отрицает обвинения, согласно которым он готовил совершить акт массового насилия. Мужчина, однако, признался в том, что собрал бомбу и в пьяном виде говорил о планах ее взорвать.