Синицы напали на коров в Финляндии: животных пришлось убить

Финские фермеры потерпели убытки после того, как пострадавших от птиц коров пришлось сдать на убой.

О странной напасти в Южной Лапландии рассказало издание Yle. Синицы проникли на три фермы, где попытались собрать капли молока с вымени коров. В результаты у животных появились раны, которые впоследствии воспалились.

Сообщается, что на молочной ферме Вирпи Парпала коровы даже не реагировали на клюющих их птиц. Но при этом остро реагировали, когда их подключали к доильному роботу.

Как рассказали на этой ферме, в результате случившегося много денег ушло на лекарства, ферма потеряла много молока, а пять коров пришлось убить, при этом четыре из них были беременны.