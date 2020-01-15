15 января 2020, 20:43
Финляндия

Синицы напали на коров в Финляндии: животных пришлось убить

Птицы заклевали вымя коров на молочных фермах, из-за чего у животных возникли раны и болезни

Финские фермеры потерпели убытки после того, как пострадавших от птиц коров пришлось сдать на убой.

О странной напасти в Южной Лапландии рассказало издание Yle. Синицы проникли на три фермы, где попытались собрать капли молока с вымени коров. В результаты у животных появились раны, которые  впоследствии воспалились. 

Сообщается, что на молочной ферме Вирпи Парпала коровы даже не реагировали на клюющих их птиц. Но при этом остро реагировали, когда их подключали к доильному роботу.

Как рассказали на этой ферме, в результате случившегося много денег ушло на лекарства, ферма потеряла много молока, а пять коров пришлось убить, при этом четыре из них были беременны.

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Финляндия
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