15 января 2020, 15:14
Финляндия

Отдельные туалеты для собак появились в аэропорту Хельсинки

Туалеты для четвероногих туристов установили внутри воздушной гавани и на улице

Новый туалет для четвероногих путешественников установили в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Как сообщает Yle, ежегодно через аэропорт путешествует более 10 000 собак.

Одна уборная расположена внутри воздушной гавани, другая — снаружи перед терминалом T2.

Туалет для питомцев представляет собой небольшой подиум с искусственной травой. По словам начальника отдела обслуживания пассажиров кампании Finavia Ханны Хямяляйнен, чистоте уделяют большое внимание, уборную регулярно моют.

Фото: Petteri Juuti, yle.fi

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Метки: 
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туризм
аэропорт
Хельсинки
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