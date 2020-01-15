Отдельные туалеты для собак появились в аэропорту Хельсинки

Новый туалет для четвероногих путешественников установили в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Как сообщает Yle, ежегодно через аэропорт путешествует более 10 000 собак.

Одна уборная расположена внутри воздушной гавани, другая — снаружи перед терминалом T2.

Туалет для питомцев представляет собой небольшой подиум с искусственной травой. По словам начальника отдела обслуживания пассажиров кампании Finavia Ханны Хямяляйнен, чистоте уделяют большое внимание, уборную регулярно моют.

Фото: Petteri Juuti, yle.fi