В саунах умирает больше финнов, чем в пожарах

Год от года печальные показатели «банной смертности» в Финляндии растут, сообщает служба новостей Yle. Детального исследования о том, насколько часто люди умирают в сауне, не существует. Тем не менее, смертей, связанных с любовью к парилке, в Финляндии происходит много.

Смертей, происходящих непосредственно в сауне из-за жары, в 2017 насчитывалось 71. Для сравнения: в велосипедных авариях в год гибнет порядка 30 человек, а при пожарах в 2019 году погибло 42 человека.

Согласно Статистическому центру, смерть в сауне – это смерть, происходящая вследствие повышенной температуры и ее последствий. Типичный несчастный случай в парилке происходит следующим образом: человек приходит попариться, засыпает и умирает либо в результате повышения общей температуры тела, либо от обезвоживания.

Разница между смертью в сауне и смертью, связанной с посещением парной, заключается в том, что причина смерти может быть только одна. Соответственно, если человек после сауны умирает от приступа сердечной недостаточности, то причиной будет указана смерть от болезни. Коронарная недостаточность является наиболее распространенной причиной смертей, связанных с посещением парной.

Профессор Яри Лаукканен, возглавлявший исследование, говорит, что смерти в сауне в первую очередь связаны с алкоголем.

"Это доказанный факт: большинство несчастных случаев, приведших к смерти, связано с употреблением спиртного. Это простая физиология: алкоголь влияет на давление и координацию. Если необходимо выделить какую-то одну причину на фоне таких смертей, это однозначно алкоголь".

Лаукканен напоминает, что алкоголь и парилка – плохое сочетание. Хмель и жара могут привести к головокружению и потере сознания. В то же время париться в похмелье – тоже не лучшая идея, поскольку организм и без того испытывает стресс.

Врачи также напоминают, что большинства несчастных случаев можно было бы избежать, если бы люди ходили париться не в одиночестве.