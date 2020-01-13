По соседству с Карелией растет количество пенсионеров до 25 лет

В Финляндии число вышедших на пенсию по инвалидности граждан растет. К концу 2018 года насчитывалось 7 500 человек в возрасте от 16 до 24 лет, которые получали пенсию по инвалидности, передает Yle. По информации издания, это 1,33% из всех людей этого возраста, при этом годом ранее их было 1,27 %.

Среди основных причин выхода на пенсию в молодом возрасте – проблемы с психикой и расстройства поведения. Из-за физических ограничений на пенсию вышло менее 20 человек.

В будущем мало кто из них может вернуться в рабочую жизнь. Среди причин - негибкая система, которая не побуждает работать, а также нехватка рабочих мест.