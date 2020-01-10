10 января 2020, 14:29
Финляндия

Финские пограничники будут усиленно патрулировать границу с воздуха

Власти Суоми усилят борьбу с нелегальной иммиграцией на границе

Пограничники начнут совершать регулярные контрольные полеты на самолетах и вертолетах вдоль всей восточной границы, сообает новостная служба Yle.

Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны. Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска.

С помощью усиленного контроля власти борются с нелегальной иммиграцией.

 

Обсудить
просмотр
160997
Метки: 
Финляндия
граница
Пограничники
патрулирование
вертолет
контроль
миграция