Финские пограничники будут усиленно патрулировать границу с воздуха

Пограничники начнут совершать регулярные контрольные полеты на самолетах и вертолетах вдоль всей восточной границы, сообает новостная служба Yle.

Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны. Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска.