10 января 2020, 14:29
Финские пограничники будут усиленно патрулировать границу с воздуха
Власти Суоми усилят борьбу с нелегальной иммиграцией на границе
Пограничники начнут совершать регулярные контрольные полеты на самолетах и вертолетах вдоль всей восточной границы, сообает новостная служба Yle.
Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны. Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска.
С помощью усиленного контроля власти борются с нелегальной иммиграцией.